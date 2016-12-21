Москва, 21 декабря, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Рост акциза на табачную продукцию может вызвать увеличение средней стоимость пачки сигарет до 220 рублей в новом году. В свою очередь, это приведет к возросшей доле контрафакта на рынке, пишет 21 декабря газета «Известия» со ссылкой на данные МВД.

Pixabay.com Пачка сигарет

«В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена может составить около 220 рублей за пачку», — говорится в письме замминистра внутренних дел Аркадия Гостева, направленного главе комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.

В письме оговорено, что повышение акцизов и, как следствие, рост цен способствуют нелегальным продажам табачной продукции, произведенной в государствах Таможенного союза, где стоимость сигарет на 30% меньше. Так, если в России пачка сигарет в среднем стоит 90 рублей, то в Белоруссии ее цена — 60 рублей, в Казахстане — 52 рубля, в Киргизии — 37 рублей.

При этом, как отмечает Гостев, почти 60% российских курильщиков отдают предпочтение сигаретам эконом-сегмента, альтернативой которым становится нелегальная продукция. Это напрямую влечет за собой криминализацию рынка.

Расчет МВД подготовлен для совещания по регулированию табачной отрасли, организатором которого выступил комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. Как пояснил источник издания в МВД, при расчете стоимости сигарет было учтено только повышение акцизного сбора. Ожидается, что в 2017 году повышение минимальной ставки акциза составит 26%.