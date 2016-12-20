Каракас, 21 декабря, 2016, 02:03 — ИА Регнум.



Памятник Симону Боливару на площади Венесуэлы в Каракасе

Президент Венесуэлы, Николас Мадуро, выразил сожаление и осудил убийство российского посла, Андрея Карлова в Анкаре. Об этом 21 декабря сообщает издание El Nacional.

«Венесуэльское правительство выражает свою солидарность и огорчение президенту Российской Федерации, Владимиру Путину, российскому народу и особенно членам семьи Андрея Карлова, за это ужасное происшествие».

Также, Правительство признало усилие, которое приложила Россия «по защите мира» и своей борьбы против терроризма на Ближнем Востоке. Призвало Запад, «чтобы прекратились кампании по разжиганию ненависти и лжи против российского братского народа».

«Венесуэла осуждает терроризм во всех его проявлениях, и призывает к предотвращению причин этого феномена, который подчиняет все народы страху и насилию, в это сложное время, вновь подтверждает принципы мирной боливарианской дипломатии в строгом соответствии с международным правом в целях мирного сосуществования народов, свободного от ненависти и нетерпимости».