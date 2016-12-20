Ла-Пас, 21 декабря, 2016, 00:49 — ИА Регнум. Правительственная комиссия Боливии, расследующая крушение самолета в Колумбии, в результате которой погибли участники бразильской футбольной команды «Шапекоэнсе» в прошлом месяце, заявляет, что непосредственную вину за катастрофу несут пилот авиасудна и авиакомпания LaMia, передает Reuters 21 декабря.

Forums4airports.com Самолет авиакомпании LaMia

«LaMia и пилот несут непосредственную ответственность за это трагическое событие», — озвучил вердикт следствия представитель комиссии, министр Милтон Кларос.

По версии следствия, пилот и руководство авиакомпании знали о рисках, связанных с нехваткой топлива на перелет, однако допустили полет.

Пилот самолета Мигель Кирога, бывший совладельцем авиакомпании, погиб в результате авиакатастрофы. Второй совладелец компании, Марко Антонио Роча Бенегас, а также диспетчер Селия Кастедо, находятся в бегах. Исполнительный директор LaMia Густаво Варгас Гамбоа заключен под стражу в Боливии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября пассажирский самолёт, следовавший из боливийского города Санта-Крус-де-ла-Сьерра в колумбийский Медельин, разбился в ночь на 29 ноября. На борту воздушного судна находились журналисты и игроки футбольной команды «Шапекоэнсе», которые направлялась на матч Кубка Южной Америки. В результате крушения погиб 71 человек, шесть человек спаслись. Причиной авиакатастрофы стала нехватка топлива.