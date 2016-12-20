Москва, 20 декабря, 2016, 23:11 — ИА Регнум.



В начале декабря 2016 года в Минске и Бресте сотрудниками силовых структур Беларуси были арестованы белорусские эксперты — авторы ИА REGNUM и других российских изданий — Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин, Сергей Шиптенко. Всем им предъявлено обвинение по ст. 130 УК РБ — разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни. При этом, согласно диспозиции данной уголовной статьи, под умышленными действиями, направленными на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства, подразумеваются их публикации на сайте ИА REGNUM, за которые они получали гонорары (в трактовке белорусских силовиков — «писали заказные статьи»).

Таким образом, формально ИА REGNUM должно считаться соучастником вменяемого его авторам преступления, что и вызвало недоумение среди российской общественности, поскольку в публикациях ИА REGNUM, по нашим российским законам и Конституции, гарантирующей свободу высказывания мнений, никакого экстремизма и радикализма никакими надзирающими органами усмотрено не было. То есть опубликованные российским СМИ тексты белорусских авторов являются абсолютно законными в России и одновременно — как выяснилось — уголовно наказуемыми в Белоруссии? По этой причине российские СМИ недоумевали о причинах задержания и ареста Павловца, Алимкина и Шиптенко. В связи с этими обстоятельствами заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил 12 декабря: «Есть СМИ, которые критикуют Белоруссию и ее руководство. Но в России действует свобода слова, и государство не может указывать кому, что и о ком писать. При том, что российское руководство там критикуется даже куда чаще, чем белорусское».

20 декабря 2016 на пресс-конференции в Минске посол РФ в Белоруссии Александр Суриков прокомментировал ситуацию с задержанием авторов агентства Regnum. В частности, как пишет NewsBel.by («Посол РФ Александр Суриков назвал причину задержания авторов Regnum‍»), «дипломат высказал негативное отношение к журналистам, которые писали заказные статьи. По его словам, они стремились подорвать сложившиеся российско-белорусские отношения. «Во многом это нацелено на вбивание клиньев. Здесь есть вопросы радикализма, разрушения братской межгосударственной дружбы», — цитирует NewsBel.by.

Помимо этого, г-н посол Российской Федерации позволил себе сказать следующее (цит. по РИА Новости): «Очень сильно сомневаемся, что все эти выступления работают на укрепление братских связей между российским и белорусским народами. … Очень сильно сомневаемся, что эти люди — истинные патриоты страны, в которой они живут, и чьими гражданами они являются…».

Очень трудно представить, каким образом тексты частных лиц, не обладающих никакими должностями и полномочиями (а именно таковы арестованные и находящиеся в заключении уже более двух недель Павловец, Алимкин и Шиптенко), могут разрушить «братскую межгосударственную дружбу» и ослабить «братские связи между народами». Чем? Каким образом? Однако легко представить, как это может сделать человек в ранге посла России, который высказывается всегда не как частное лицо, а как представитель России (о чем говорит и использование им в речи множественного числа: «(Мы) сомневаемся…».

Высказанные г-ном послом в адрес уже арестованных в Белоруссии журналистов (Павловца, Алимкина и Шиптенко) сомнения в их патриотичности также вызывают недоумение. Предположим (только предположим!), что авторы ИА REGNUM, с точки зрения г-на посла Российской Федерации, недостаточно патриотичные патриоты Белоруссии. И что? Это уголовно наказуемое деяние? Какой закон нарушают журналисты? Это причина для ареста с участием ОМОНа? Из какого времени говорит г-н посол, к чему он адресуется? Эта система категорий не имеет никакого отношения к современной жизни — ни в России, ни в Белоруссии. Если же г-н посол говорит такое от лица Российской Федерации, то что он имеет в виду? Если же он говорит это от себя лично, то какими именно мотивами (кроме широко известных в компетентных кругах) он руководствуется, участвуя в кампании против журналистов, которые высказывали свою гражданскую позицию на страницах ИА REGNUM?

Александр Суриков особо подчеркнул, что задержанные — это белорусские граждане, и это процессуальное дело — белорусское».

Таким образом, г-н посол, во-первых, позволил себе дать правовую оценку журналистам, усмотрев «радикализм» в их действиях, а во-вторых, фактически предъявил обвинения российским СМИ, и в частности ИА REGNUM, поскольку действия журналистов — написание текстов — нельзя рассматривать в отрыве от их опубликования в России, в российских СМИ и формально именно «здесь есть вопросы радикализма», как следует из заявления г-на посла. По смыслу его высказывания следует («Александр Суриков особо подчеркнул»), что задержание белорусских граждан (Павловца, Алимкина и Шиптенко) — это «процессуальное дело — белорусское», и во избежание «вбивания клиньев» и «разрушения братской межгосударственной дружбы», видимо, должно последовать «процессуальное дело — российское», а именно задержание российских граждан — сотрудников ИА REGNUM ?

Учитывая изложенное, просим МИД России сообщить:

1. Является ли высказанный послом РФ в Республике Беларусь Александром Суриковым комментарий по вопросу уголовного преследования белорусских граждан Павловца, Алимкина и Шиптенко за написание статей для российского ИА REGNUM и других СМИ официальной позицией МИД РФ по этому делу?

2. Если высказанное послом РФ в Республике Беларусь Александром Суриковым — это позиция МИД РФ, то в чем конкретно она состоит?

3. Если же высказанное послом РФ в Республике Беларусь Александром Суриковым не отражает позицию МИД РФ, а является его частным мнением, которое он, тем не менее, высказывает на официальной пресс-конференции, которую дает в качестве посла России, то не стоит ли в отношении г-на посла вспомнить бессмертные слова Томаса Манна: «Бывает, однако, что посол заживется в чужой… державе и, растлившись, погибнет для собственной: приглядываясь, приноравливаясь и привыкая понемногу к чужим обычаям, он настолько порой проникается интересами и взглядами, что уже не может защищать интересы своей родины, и его приходится отозвать».