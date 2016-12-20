Москва, 20 декабря, 2016, 22:02 — ИА Регнум. На московском автозаводе ЗИЛ выпустили последний в истории предприятия грузовой автомобиль. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает портал Drom.ru.

Сталин у автомобиля ЗиС-101. 29 апреля 1936 года, Кремль

Последним грузовым автомобилем стал ЗИЛ-43 276Т, который собрали в прессово-сварочном корпусе завода. Это одно из немногих подразделений завода ЗИЛ, которое до сих пор работает.

Автомобиль оснащен дизельным двигателем экологического класса «Евро-4» и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Он был продан трамвайному парку Казани.

ЗИЛ не проводил никаких мероприятий по поводу выпуска своего последнего грузового автомобиля.

Автозавод ЗИЛ (Завод имени Лихачева) основан в 1916 году. Завод производил грузовики, автобусы, спецтехнику, автомобили представительского класса для руководства СССР. На заводе ещё производят легковые автомобили представительского класса.

Большинство цехов завода демонтированы и на освободившихся площадях возводится жилой комплекс «ЗИЛАрт».