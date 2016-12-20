Бразилиа, 20 декабря, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Государственная бразильская нефтегазовая компания Petrobras, вокруг которой разгорелся крупный коррупционный скандал с участие высокопоставленных лиц государства, в понедельник, 19 декабря, начала добычу нефти и газа на подсолевом месторождении Lapa в бассейне Santos. Об этом говорится в заявлении, поданном в комиссию по ценным бумагам и биржам Бразилии.

Petrobras.com Petrobas

Бразильская компания проводит исследование территории совместно с партнерами BG E&P Brasil Ltda и Repsol Sinopec Brasil SA. Добычу углеводородов осуществляет при помощи плавучей установки для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) Caraguatatuba, технические характеристики которой позволяют ей добывать до 100 тыс. баррелей нефти в сутки и 5 млн кубометров газа в сутки.

Объемы хранилищ судна достигают 1,6 млн баррелей нефти в сутки. Caraguatatuba к месторождению Lapa присоединяется через эксплуатационную скважину 7-LPA-1D. Само судно сейчас находится в 270 километрах от побережья Сан-Паулу в районе с глубиной моря 2140 метров.

Что касается месторождения Lapa, то оно располагается в концессии BM-S-9. Ее участниками являются сразу три компании. Большая часть принадлежит Petrobras — 45%. Shell владеет 30%. Еще 25% находятся в руках Repsol Sinopec Brasil. Для Petrobras месторождение Lapa является третьим по счету, которое компания начала осваивать в бассейне Santos. Перед этим были месторождений Lula и Sapinhoá.

В 2007 году в подсолевых слоях Бразилии был открыт ряд крупных месторождений углеводородов. Для развития месторождений Petrobras стала активнее сотрудничать с крупнейшими иностранными компаниями, они открыли здесь собственные исследовательские центры. До падения цен на нефть и громкого коррупционного скандала Бразилия планировала к 2020 году вдвое увеличить добычу углеводородов. Особо перспективными в Бразилии считаются месторождения в подсолевых слоях, в основном в области Лула. Для развития месторождений необходимы крупные инвестиции, поскольку сам Petrobras не может обеспечить их в том объеме, в котором планировал изначально, писало ИА REGNUM.

Дело в том, что крупнейшая нефтяная компании Бразилии переживает не лучшие времена. Она вынуждена распродавать свои активы, что связано с громким коррупционным скандалом, в котором были задействованы многие высокопоставленные лица страны, в числе которых был и президент страны. Негативно на состоянии Petrobras отразились и низкие цены на нефть. Долг госкомпании во втором квартале 2016 года составил $125 млрд. Так, руководство компании решило принять программу по оптимизации расходов. За этим стоит распродажа активов, сокращение персонала, уменьшение инвестиций в разведку, добычу нефти и разработку месторождений. В рамках реализации этих планов Petrobras ищет покупателей для своих более чем 30 нефтяных проектов стоимостью до $40 млрд. Также, по словам главы Petrobras, сокращения сотрудников продолжится. Еще компания ищет партнеров для своих НПЗ, которые последние четыре года приносят лишь убытки.

Напомним также, что в начале декабря арбитражный суд Бразилии попросил компанию приостановить процесс распродажи новых активов, пока не будет изучена их процедуру. Это связано с расследованием о коррупции. По мнению суда, что Petrobras должна быть более прозрачной в ходе реализации своих планов по распродаже активов, то есть по программе разгосударствления.