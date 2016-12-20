Париж, 20 декабря, 2016, 19:38 — ИА Регнум. Французский политолог Фабьен Боссар выдвинул президента Российской Федерации Владимира Путина в качестве кандидата на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает AFP.

ИА REGNUM

Боссар заявил, что он, как глава CFPA официально представил кандидатуру Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира. «Я официально представил кандидатуру, направив в Нобелевский комитет письмо и сообщив, что, по моему мнению, президент Владимир Путин может получить Нобелевскую премию мира как награду за его миротворческие усилия», — заявил Боссар.

Политолог считает, что антитеррористическая операция России в Сирии не должна помешать присуждению Нобелевской премии мира Путину, поскольку нынешний президент США Барак Хуссейн Обама получил Нобелевскую премию мира, когда американские войска все ещё находились в Ираке.

«Я думаю, что президент Путин её заслужил. Он — единственный, кто по-настоящему борется с терроризмом», — подчеркнул политолог.