Вашингтон, 20 декабря, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Готовность уходящего американского президента Барака Обамы заблокировать продажу прав на шельфовое бурение на принадлежащих США участках в Арктике и Атлантике, о котором сегодня, 20 декабря, писало Bloomberg, является ни чем иным как исключительно имиджевым решением, которое никакого отношения к реальному положению дел в нефтяной отрасли США не имеет. Обама хочет быть вписанным в историю как борец за экологию страны. Такое мнение выразил директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Bye-bye

«Обама уже думает о том, какой имидж оставит, какую репутацию, и что о нем напишут учебники истории. Поэтому те решения, которые сейчас принимает Обама, никакого отношения к реальности не имеют. Это уже такие имиджевые штуки. Как учил Штирлиц, запоминается последняя фраза, то есть запомнить его таким, что называется. И вот он пытается такими решениями создать себе определенный ореол, чтобы потом сказали, что вот Обама, он был такой. И я думаю, что один из значимых штрихов той биографии, которую он пытается себе нарисовать — это борьба за экологию», — заявил эксперт.

Это очень ярко прослеживается на протяжении последнего полугода, когда американский лидер ратифицировал, как мы помним, Парижское соглашение. Сейчас он запрещает добычу на Аляске. До этого было решение по шельфу, говорит Симонов. Таким образом, Обама явно решил сделать себе репутацию экологически ориентированного президента. Он оставляет вот такое наследие новому президенту США Дональду Трампу. Если же последний решит выйти из Парижского соглашения и начать добычу в Арктике, то это уже Обаму не касается. По словам аналитика, на самом деле Трамп может легко эти решения отменить.

«В реальности говорить о том, что кто-то будет сегодня вкладывать деньги в добычу нефти на арктическом шельфе Америки — это безумие. Этого не будет в ближайшее время по одной простой причине. Дело не в том, что там какие-то экологические ограничения, еще что-то, дело в цене на нефть. Сегодня нефть стоит $50−55 за баррель. По самой приблизительной рентабельности проектов на арктическом шельфе, море Бофорта и другие — это реально, думаю, $100, а если говорить откровенно, то и все $120−150 за баррель», — объясняет директор ФНЭБ, добавляя, что только при такой цене нефти в Арктику могут прийти серьезные инвесторы.

То есть пока говорить о том, что начнется какая-то добыча в ближайшее время, не приходится, какие бы решения Барак Обама на этот счет не принимал. Поэтому, по мнению Симонова, пока Трамп даже не будет это решение отменять. Но даже если и отменит, то бурить в море Бофорта все равно никто не будет в ближайшей перспективе, потому что для начала необходимо восстановить цены на нефть.

Поэтому, подытоживает эксперт, это только имиджевое решение, которое на индустрии нефтяной никак не скажется. К тому же, на самом деле Обама антинефтяным президентом не был. При нем добыча нефти в Штатах выросла практически в два раза. При нем Америка получила нефтяную сланцевую революцию.

«Трамп, я думаю, будет стремиться продолжать. Тем более что цены будут позволять это делать», — подчеркивает Константин Симонов.

Напомним, что ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что Барак Обама намеревается заблокировать продажу прав на шельфовое бурение на принадлежащих США участках в Арктике и Атлантике. По данным издания, глава США применит положение закона 1953 года, дающий ему возможность «заморозить» разработку газовых и нефтяных месторождений в Атлантическом океане, Чукотском море, а также в море Бофорта к северу от Аляски. Однако предполагаемый запрет не касается работ, которые уже ведутся на шельфе. Примечательно, что закон не предусматривает отмены решения, и попытка нового президента Дональда Трампа аннулировать этот процесс может затянуться на годы судебных разбирательств.