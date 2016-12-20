Москва, 20 декабря, 2016, 19:30 — ИА Регнум. В 2017 году при поддержке Федерального агентства по туризму будет составлена «Гастрономическая карта России», которая позволит россиянам узнать больше о региональных продуктах, а также познакомит туристов с культурой и историей каждого региона в формате дегустационных сетов и фермерских завтраков. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков, создание брендов региональных продуктов питания может стать одним из драйверов развития региональной экономики в России, как это происходит в Европе.

Fishki.net Тульский пряник

«В Европе зарегистрировано более 800 брендов региональных продуктов, объем их экспорта составляет порядка €14,5 млрд в год. Несмотря на то, что в Российской Федерации, конечно, такие продукты есть, например, тульские пряники, вологодское масло, они не так популярны и менее раскручены, чем скажем французская пармская ветчина или бургундское вино. Но у наших регионов есть огромный потенциал в развитии этой отрасли. В каждом регионе есть по 3−4 продукта, которые, при необходимом продвижении, смогут стать не только общефедеральными, но и международными брендами. Например, в Хакасии — хакасинская баранина, хакасский талган, минусинские томаты, в Якутии — якутский омуль, в Башкирии — башкирский мед, а в Татарстане — татарский гусь», — отметил Калмыков.

Читайте также: «Сделано в России» — есть ли шанс не похоронить проект?

При этом он обращает внимание, что остается вопрос — кто первый начнет активно осуществлять действия в данном направлении, как на уровне региональных властей, готовых поддержать, и инвесторов, вкладывающихся в подобные продукты, так и на уровне предпринимателей, которые должны стать драйверами развития.

«Раскрутка брендов наших региональных продуктов может повысить привлекательность регионов не только с экономической точки зрения, но также создать им имидж, в том числе и на международном уровне. Если инвестор знает, что в каком-то российском регионе есть свой яркий, качественный продукт, это как сигнал — там есть нормальная экономическая жизнь», — резюмировал эксперт.

Напомним, что «Гастрономическая карта России» должна появиться уже в 2017 году. Она предназначена, в первую очередь для туристов, которые смогут из нее узнать о кулинарных традициях народов России, в каких ресторанах в регионе можно попробовать блюда.