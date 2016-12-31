Москва, 1 января, 2017, 02:46 — ИА Регнум. Акцизы на большую часть алкогольной продукции с 1 января 2017 года вырастут, при этом акциз на отечественные игристые (шампанские) вина сохранится на предусмотренном ранее уровне 14 рублей за литр, сообщает ИА REGNUM.

M.g.abw.by Акцизный алкоголь

Действие ставки акциза на игристые вина с защищенным географическим указанием места происхождения продлевается до 2019 года включительно. При этом ставка акциза на игристые (шампанские) вина с добавлением импортных виноматериалов составит 36 рублей (рост на 10 рублей).

Величина акциза на вина, фруктовые вина и винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, за исключением вин с защищенным географическим указанием, вырастет и составит 18 рублей за 1 литр. При этом акциз на вина с защищенным географическим указанием сохранится на уровне 2016 года на весь период с 2017 до 2019 года и составит 5 рублей за литр. Вопреки первоначальным планам правительства повысить акцизы на продукцию отечественного виноделия, депутаты Госдумы поддержали российского производителя и оставили акцизы на вина и шампанское на прежнем уровне.

Ставки акцизов на сидр, пуаре и медовуху вырастут на 12 рублей (с 9 до 21 рубля за литр) на весь период 2017—2019 годов. Акциз на пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта от 0,5 до 8,6% повышен с 20 до 21 рубля за литр, акциз на пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6% — с 37 до 39 рублей за литр. По сравнению с 2016 годом повышены акцизы на крепкий алкоголь (свыше 9% доли спирта) — с 500 рублей до 523 рублей за литр.