Санкт-Петербург, 20 декабря, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Активисты «Российского социалистического движения» заявили о расклейке в Петербургском метрополитене серии плакатов, на которых российские политики представлены в костюмах Санта-Клауса, сообщающими нерадостные вести согражданам. Сами плакаты стилизованы под рекламу сотовых операторов «большой тройки». Очевидцы в соцсетях подтверждают факты появления подобных плакатов.

Anticapitalist.ru Плакаты в петербургском метро. Скриншот

На одном из них, в частности, изображена министр здравоохранения Вероника Скворцова, которой приписаны слова «Опция 03. Плати или умри».

На другом постере изображен премьер Дмитрий Медведев и от его имени напечатаны слова: «Прожиточный минимум: теперь еще меньше!».

Еще один плакат посвящен предстоящему повышению с 1 января 2017 года стоимости проезда в метрополитене Северной столицы — с 35 до 45 рублей. На изображение губернатора Георгия Полтавченко, «делающего» неприличный жест средним пальцем, наложены слова: «Метро: все входящие 45 руб».

Остальные подобные плакаты «посвящены» президенту РФ Владимиру Путину, главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной, министру труда и соцзащиты Максиму Топилину, главе «Роснефти» Игорю Сечину.