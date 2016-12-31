Москва, 1 января, 2017, 02:41 — ИА Регнум. С 1 января 2017 года повышаются акцизы на дизельное топливо, бензин 5-го класса, а также на средние дистилляты, передает корреспондент ИА REGNUM 1 января.

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Акцизы на дизельное топливо установлены на уровне 6,8 тыс. рублей, 7,072 тыс. рублей и 7,355 тыс. рублей за тонну в 2017—2019 годах соответственно. Ставка акциза на бензин, не соответствующий 5-му классу, и прямогонный бензин, сохраняется на уровне 13,1 тыс. рублей за тонну на все три года. На бензин 5-го класса установлена ставка акциза на 2017 год на уровне 10,130 тыс. рублей за тонну, на 2018 год — 10,535 тыс. рублей за тонну, на 2019 год — 10, 957 тыс. рублей за тонну.

Акцизы на средние дистилляты в 2017 году установлены в размере 7,8 тыс. рублей за тонну, в 2018 году — 8,112 тыс. рублей за тонну, в 2019 году — 8,436 тыс. рублей за тонну.

Предполагается, что за счет роста акцизов на бензин доходы консолидированного бюджета вырастут в 2017 году на 115 млрд рублей, в 2018 и 2019 годах — на 150 млрд и соответственно на 180 млрд рублей.

Как сообщил ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, рост цен на бензин в 2017 году будет не выше инфляции, которая, по прогнозам, не превысит 4%.