Москва, 1 января, 2017, 02:38 — ИА Регнум. Акцизы на табак и табачные изделия повышаются с 1 января 2017 года, кроме того, впервые вводятся акцизы на электронные сигареты, сообщает ИА REGNUM.

sipa Сигареты

Ставка акциза на сигареты в 2017 году устанавливается на уровне 1562 рублей за 1 тыс. + 14,5% расчетной стоимости, в 2018 году — 1718 рублей за 1 тыс. + 14,5% расчетной стоимости, в 2019 году — 1890 рублей за 1 тыс. +14,5% расчетной стоимости. Специфические ставки акцизов на все виды табачной продукции, установленные ранее на 2017 год, увеличиваются на 10%, а ставки акцизов на 2018 и 2019 годы проиндексируют на 10% к предыдущему году.

Устанавливается специальный коэффициент Т, который будет применяться к производителям сигарет и других табачных изделий на территории РФ при исчислении сумм акциза по этим подакцизным товарам за налоговые периоды с 1 сентября по 31 декабря, закрепляется его формула и порядок расчета. Коэффициент превысит 1, если совокупный объем реализации табачных изделий превысит среднемесячный совокупный объем в предыдущем календарном году.

В перечень подакцизных товаров впервые включаются одноразовые электронные системы доставки никотина (со ставкой акциза 40 рублей за 1 штуку), жидкости для электронных систем доставки никотина (со ставкой акциза 10 рублей за 1 мл), а табак нагреваемый (со ставкой акциза 4800 рублей за 1 кг в 2017 году). Ставка акциза на табак курительный, сосательный, жевательный, нюхательный, кальянный устанавливается в размере 2520 рублей за 1 кг в 2017 году. В 2018 году ставка акциза на табак составит 2 772 рублей, в 2019 году — 3 050 рублей на 1 кг.

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Цена пачки сигарет в 2017 году может достигнуть 220 рублей, сообщили СМИ со ссылкой на МВД. В МВД отметили, что рост цен на сигареты рассчитывался исключительно с учетом повышения акцизов на табачную продукцию. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, минимальная ставка акциза в 2017 году вырастет на 26%. В 2016 году средняя цена пачки сигарет составила 90 рублей.

Вместе с тем директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов заявил, что рост средней стоимости пачки сигарет в 2017 году из-за увеличения акциза составит 10%, а через три года — 27%. «По оценкам Минфина России, вследствие изменения ставок акцизов на сигареты средняя розничная цена одной пачки сигарет возрастет в 2017 году на 10% по сравнению с 2016 году, а на конец планируемого периода в 2019 году — на 27% по сравнению с 2016 году», — отметил представитель Минфина.

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