Москва, 20 декабря, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Введение платы за въезд в отдельные участки городов само по себе не решит транспортные проблемы российских городов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции 20 декабря. «Платный въезд в город — это не панацея. Недостаточно просто повесить «кирпич» на въезде в город и все», — заявила Матвиенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платная дорога

По ее словам, для решения транспортных проблем в населенных пунктах должна быть проделана «огромная комплексная работа по развитию общественного транспорта», по созданию парковок в необходимых местах, наконец, необходимо изменение регулирования движения, расширение и ремонт улиц и дорог. «До платного въезда еще очень далеко», — подчеркнула она.

Таким образом, введение платного въезда в будущем возможно, но «только после решения всех этих вопросов», резюмировала председатель Совфеда. При этом в будущем эта мера может рассматриваться только в двух-трех городах, добавила она.

Напомним, 16 декабря Госдума в первом чтении приняла аконопроект, позволяющий региональным властям делать платным въезд в город или его район после выполнения ряда условий.

В частности, местные власти должны запустить новые автобусные маршруты, организовать достаточное число парковок и создать инфраструктуру для велосипедного транспорта. При этом местные жители должны быть заранее предупреждены — как минимум за 30 дней — до введения новых правил.

Ко второму чтению депутаты собираются внести ещё ряд поправок, в соответствии с которыми, в частности, право вводить подобные ограничения может быть закреплено только за региональными властями. При этом платный въезд будет возможно ввести только в случае принятия комплексного плана развития соответствующего населенного пункта.