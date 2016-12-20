Москва, 20 декабря, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Власти не будут принимать решений о повышении пенсионного возраста в 2017 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции 20 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионерка

«Нет, не будет», — ответила Матвиенко на вопрос о возможном повышении пенсионного возраста в следующем году.

Напомним, что вопрос повышения пенсионного возраста долгое время обсуждается в социально-экономическом блоке правительства. Несмотря на это, глава Минтруда Максим Топилин ранее заявил, что в ближайшие годы пенсионный возраст повышен не будет. В ноябре Пенсионный Фонд России также опубликовал заявление об отсутствии каких-либо планов по повышению пенсионного возраста в течение ближайших трех лет.

В настоящее время мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55.