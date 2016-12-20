Санкт-Петербург, 20 декабря, 2016, 14:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сегодня, 20 декабря, завершили монтаж пролетных строений Яхтенного моста через Большую Невку, передает корреспондент ИА REGNUM. Мост необходим для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года и являлся одним из требований FIFA.

Яхтенный мост

Новый мост расположен в створе Яхтенной улицы и соединит Приморский район и Крестовский остров. По мосту зрители своим ходом будут добираться из жилых кварталов Приморского района к «Зенит-Арене».

Переправа станет самым длинным и высоким пешеходным мостом в Северной столице. Впрочем, транспортные полосы также предусмотрены, но они, по словам чиновников, будут доступны лишь экстренным службам. Кроме того, на мосту появятся и велодорожки.

Пробное открытие движения запланировано на 14 апреля 2017 года. «Мы обещали FIFA, что 14 апреля в 11 часов откроем движение, и у меня нет сомнений, что это произойдёт», — сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

При этом полностью строительные работы, включая благоустройство, озеленение и архитектурно-художественную подсветку, завершатся не ранее декабря 2017 года.

Длина моста составляет 490 метров, ширина — 17 метров. Велодорожка шириной 3,5 метра планируется со стороны Ушаковского моста, со стороны Финского залива протянется тротуар шириной 2,25 метра. Также пешеходам будут доступны две смотровые площадки.

Мост построили на деньги нескольких частных компаний, сформировавших ассоциацию «Открытое пространство»: «Пилон», «Метрострой», «АБЗ-Дорстрой», «ВАД», «Возрождение». Строительство обошлось примерно в 2 млрд рублей.

Вице-губернатор Игорь Албин поблагодарил бизнесменов, заметив, что таким образом в Петербурге реализуется традиция меценатства, и никаких особых преференций со стороны Смольного компаниям ждать не приходится. Тем не менее, по словам главы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина, город сделает всё, чтобы эти компании «строили в Петербурге как можно больше».