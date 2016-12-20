Вашингтон, 20 декабря, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Фантастический боевик Дэвида Эйера «Отряд самоубийц», снятый по мотивам комиксов о вселенной «DC», стал самым популярным фильмом уходящего года. Об этом говорит рейтинг IMDb — крупнейшей в мире базы данных о кинематографе, опубликованный на одноименном сайте.

Цитата из к/ф «Отряд самоубийц». Реж. Дэвид Эйер. 2016. США Решительные намерения

Первая пятерка рейтинга полностью состоит из супергеройских боевиков: вторую строчку занимает «Первый мститель: Противостояние», за ним идут «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Дэдпул» и «Люди Икс: Апокалипсис». Экранизация знаменитой «Книги джунглей» оказалась на шестом месте, на седьмом — вестерн Антуана Фукуа «Великолепная семерка» — ремейк одноименной картины 1960 года.

Восьмую строчку занимает комедия «Охотники за привидениями», девятую — фэнтези, снятое по мотивам компьютерной игры «Варкрафт». Замыкает десятку популярных картин приключенческий боевик «Тарзан. Легенда», в основу которого легла история, выдуманная американским писателем Эдгаром Берроузом.