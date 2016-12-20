Вильнюс, 20 декабря, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Литовские СМИ не прекращают публикации о том, что, несмотря на прозападную риторику, как победители парламентских выборов — Союз крестьян и зелёных Литвы, так и социал-демократы на самом деле являются едва ли не марионетками Кремля. ИА REGNUM сегодня, 20 декабря, публикует полный перевод на русский язык одного из таких материалов, который в данном случае опубликовал литовский портал Alfa.lt.

Pixabay.com Флаг Литвы

«Эксперты в области международных отношений повторяют, что Россия уже ведет гибридную войну с Западом. По приказу Кремля российские разведывательные службы вмешиваются в президентские выборы в США, то же самое пытаются сделать на выборах федерального парламента Германии и президентских выборах во Франции, на недавно прошедших президентских выборах в Болгарии и Молдавии также победили пророссийские кандидаты.

С российскими разведывательными службами также связывают и кибернетические атаки против политической системы США, также против других стран, в том числе и Литвы. Хотя угрозы реальны, непохоже, чтобы их распознание, подготовка и предотвращение были актуальны для власти страны и учреждений, которые должны гарантировать национальную безопасность. Также Россия активно осуществляет новую доктрину, которую называют именем начальника генерального штаба России генерала армии Валерия Герасимова. По утверждению Герасимова, правила войны изменились, невоенные меры становятся эффективнее оружия. Российское стратегическое общество новые правила называет не гибридной войной, а войной нового поколения. Это означает, что используются координированные, сосредоточенные меры дипломатического, экономического, информационного и другого давления вместе с прямыми военными действиями.

Соотношение невоенных и военных мер — четыре к одному. Война начинается, но ее никто не объявлял, и многие даже не знают, что она идет. Москва действует и через влиятельных политиков. Но Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы в своих отчетах способен лишь сообщать о пророссийской деятельности маргинальных политических сил и отельных деятелей. «Мне кажется, что они часто используются, чтобы отвлечь внимание. Например, Альгидас Палецкис — его так часто видно, что всем, особенно литовцам, которые фокусируют внимание на Палецкисе, кажется, что уже больше не на кого обращать внимание. А это влияние намного глубже, они часто работают через людей, которые получают доходы от бизнеса в России, они активно участвуют в политике. Я не знаю ни одного человека, который делает бизнес с Западом, который не пошел бы в политику, а здесь у нас таких много — и Виктор Успасских, и Роландас Паксас, и другие, и всегда эти связи есть у социал-демократов», — сказала заместитель председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Раса Юкнявичене.

Также поднимаются вопросы, касающиеся связей семейного бизнеса лидера Союза крестьян и зеленых Литвы и старосты парламентской фракции Рамунаса Карбаускиса с олигархом, приближенным к Кремлю. «И «Акрон», где Вячеслав Кантор является основным владельцем, и «Ростсельмаш», в котором в 2013 году как раз предприятия Карбаускиса получили право продавать российские тракторы и комбайны, и не нужно никаких справок, свидетельствующих о том, что это предприятие связано с Рогозиным (заместителем председателя российского парламента, курирующим оборонную промышленность), что они могли финансировать дела, связанные с Кремлем. По сути, те компании не частные, как мы себе представляем, это часть политической системы Владимира Путина, даже часть бюджета, они платят определенные суммы. Предприятия, которые опутали Европу связями с организованной преступность, об этом говорят документы швейцарцев и многие другие вещи», — говорит Юкнявичене.

Сам Карбаускис утверждает, что это только бизнес, но в России после ареста акционера нефтяного концерна «Юкос» Михаила Ходорковского бизнес-магнаты не работают как самостоятельные деятели. Имущество олигархов используется и в стратегических целях России. Вячеслав Кантор помогал разрушить бизнес-империю Ходорковского, посредничал с Ираном при продаже запрещенных стратегических крылатых ракет, которые способны нести ядерные головки, которые хранились на Украине.

В 2014 году Кантор руководил неофициальными переговорами российских и украинских банкиров по поводу вопросов бизнеса, связанного с оккупированными Россией территориями Украины. Эти переговоры шли с разрешения Кремля. Группа «Акрон» сотрудничает и с российской оборонной промышленностью. Близкий к Путину олигарх Кантор руководит Европейским еврейским конгрессом. По неофициальным, но подтвержденным сведениями, украинская разведка подозревает, что Кантор мог быть внештатным сотрудником российской Службы иностранной разведки.

Заместителем нового спикера Сейма избран социал-демократ Минадугас Бастис. Этот политик также связан с российской оборонной промышленностью. Несколько лет назад Бастис засветился, когда он привел к тогдашнему спикеру Сейма Видасу Гедвиласу вице-президента дочерней компании российского концерна атомной энергетики «Росатом» Rosatom Overseas Александра Мертена и Евгения Костина, которого связывают с интересами российской разведки в Литве.

«Были подняты определенные проблемы на встречах с Мертеном, который является киевлянином, живущим на Украине, и одна из тем, которая была актуальной, это закрытие Игналинской АЭС, несомненно, были затронуты и другие вопросы, что эта компания делает в других странах, в Венгрии, Финляндии, Белоруссии, какие их планы в Калининградской области», — защищался вице-спикер парламента Бастис. То, как защищался Бастис, наглая ложь. На самом деле Мертен никакой не украинский предприниматель, он в стратегической промышленности России курирует регион Восточной Европы, а также Литву и Украину.

Другой герой скандального визита Костин родом из СССР и семьи российских разведчиков. Его отец служил в КГБ, а брат — в российской Службе федеральной безопасности. Костина очень опекал заместитель директора российской Службы иностранной разведки Юрий Зубаков. Костин — постоянный объект литовский секретных служб, он попал в их поле зрения как глава нелегально работавшего в Литве Балтийского гуманитарного центра, который позже был назван Международной Балтийской академией. Такие учреждения вызывают угрозу для национальной безопасности, так как зафиксировано, что в них вербовались полицейские, пограничники и другие должностные лица страны. Назначением социал-демократа Бастиса возмущена и оппозиция.

«Это человек, один из эпизодов деятельности которого, других эпизодов мы не знаем, потому что только один раскрылся, в 2013 году был очень темным, очень неясным, очень закулисным, связанным в Кремлем в очень нужный период из-за Белорусской и Калининградской АЭС. В Белоруссии АЭС строит именно российское предприятие («Росатом»), и как раз эта непрозрачная деятельность, кажется, оказалась положительным моментом. За это повышают в должности, и с помощью новой власти, крестьян. Они взяли на себя ответственность, им кажется, что ничего тут такого нет в том, что такой человек с такой тенью может стать заместителем спикера Сейма». — возмущается Юкнявичене.

«Неприемлемо, что у нас есть какие-то странные связи или встречи с «Росатомом», который, как прекрасно известно, является частью не только российской энергетики, но и частью российской системы безопасности и обороны. Например, недавно, представитель «Росатома» был назначен на очень высокопоставленную кремлевскую должность, ответственную за внутреннюю безопасность. Любые контакты могут быть не просто вредные, но и постыдные», — сказал член парламентского Комитета по иностранным делам Жигимантас Павилёнис.

Приятель вице-спикера Сейма Бастиса Мертен, один из глав «Росатома», курирует и строительство Белорусской АЭС. Мертен не раз назвал беспокойство Литвы по поводу безопасности ядерного объекта политической инсинуацией, а сам объект называет достойным подражания. Павилёнис также удивляется, почему новая власть не прилагает усилий к развитию отношений с США и не вносит в список приоритетом закон об остановке Белорусской АЭС. «Мы сможем отпраздновать год этого большинства спустя 2−3 с разрезанными ленточками на Белорусской АЭС, и тогда эти парни эмиссары, как белорусы, так и люди Кремля во все двери тут будут стучаться и с такими же бастисами и другими гражданами еще не так будут разговаривать, чтобы они открыли все двери для экспорта электроэнергии с Белорусской АЭС через нас в Европу», — возмущается Павилёнис.

Литва недавно решила не впустить судей российского Конституционного суда, которые должны приехать на организуемый в Вильнюсе всемирный конгресс. Такое решение было принято потому, что Конституционный суд России одобрил аннексию Крыма. Конституционный суд Литвы осудил действия России. «Если мы на самым деле верны не декларациям, а ценностям верховенства права, то мы ни за что не можем допустить, чтобы Конституционный суд был использован как Конституционный суд России — для свершения преступлений. А поскольку все прекрасно знают, что аннексия Крыма — это международное преступление, то это наверно впервые в истории, когда весь Конституционный суд принял участие в свершении этого преступления, и юристы профессионалы знали о преступном характере своего решения, это и подтолкнуло нас сообщить о своей позиции», — говорит председатель Конституционного суда профессор Дайнюс Жалимас.

Резолюцию, инициированную Конституционным судом, также поддержали председатели конституционных судов Польши, Кипра, Грузии, Азербайджана, Молдавии. Председатель Конституционного суда России Валерий Зоркин после решения Литвы не впустить судей поспешил нажаловаться президенту России Путину, который публично осудил подобное решение. Нет сомнений в том, что Кремль планирует месть Литве и может даже председателю Конституционного суда Жалимасу. Одной из форм мести могут быть кибернетические атаки, от которых Литва уже не раз пострадала. Например, когда в Литве находились с визитом лидеры крымских татар.

Ту же самую российскую разведку связывают с группой хакеров, которая подозревается в том, что атаковала президентскую избирательную кампанию бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон, атаковала как минимум 4000 принимавших решения лиц и журналистов в Восточной Европе. Это произошло в октябре 2015 года и в мае 2016 года. Мишенью так называемого «Прикольного медведя» (Fancy bear — англ.) стала и Литва, а также — журналисты. Хотя американцы уверены, что это Федеральная служба безопасности, израильская разведка утверждает, что эта группировка связана с российской военной разведкой ГРУ. Между тем ДГБ в Вильнюсе только бессильно наблюдает. Он не реагирует даже на критику Грибаускайте, которая осуждает то, что госучреждения используют российское программное оборудование, в том числе Департамент полиции и Центробанк Литвы.

Программы и дальше используются, проекты развиваются. «Бывшая власть почти ничего не сделала, что нужно было сделать против гибридных угроз, здесь и президент говорит, что нас атакуют, то есть идет война, гибридная война, информационная война, и нам нужно себя вести как ведут себя в случае войны, должна быть какая-то координирующая организация, это может быть правительственная, или неправительственная, или смешанная организация, у которой были бы полномочия, которая координировала бы действия всех правительственных и неправительственных организаций, у которой были бы ресурсы, которая могла бы принимать решения, которая должна была бы информировать общество о таких вещах», — говорит член правления Ассоциации полковников Вайдотас Малинёнис. Полковник в запасе подчеркивает, что форм гибридной войны очень много — среди них не последнее место занимает влияние на важных политиков».