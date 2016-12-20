Москва, 20 декабря, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Финансирование политических партий, заручившихся на выборах в Государственную думу не менее чем тремя процентами голосов избирателей, будет увеличено до 152 рублей за каждый голос. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Изменения внесены в закон «О политических партиях». Депутаты Госдумы проголосовали за нововведение 2 декабря, а Совет Федерации одобрил закон 14 декабря. Закон вступит в силу 1 января 2017 года.

Напомним, ранее политическая партия, преодолевшая трёхпроцентный барьер, получала за каждый голос 110 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средства на повышение финансирования партий уже предусмотрены: предполагается выделить 6,9 миллиона рублей. Как отметили в Госдуме, этот шаг сделан для того, чтобы снизить зависимость политических партий от частных жертвователей.