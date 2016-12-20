Ростов-на-Дону, 20 декабря, 2016, 13:24 — ИА Регнум.

Форвард футбольного клуба «Ростов» Сердар Азмун попал в пятерку лучших игроков России 2016 года. «Иранский Месси» занял четвертую строчку в рейтинге, который составлен по версии Российского футбольного союза, РФПЛ и газеты «Спорт-Экспресс». Жюри было разделено на четыре группы. Голоса за лучших игроков страны отдали тренеры, менеджеры, журналисты и болельщики.

Vk.com/fcrostov Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа

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Игроку ФК «Ростов» Сердару Азмуну сравнение с Месси не по душе

Согласно опубликованному списку, в десятку лучших игроков вошли также полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа и голкипер желто-синих Сослан Джанаев, который стал первым в списке вице-президента и тренера донской дружины Курбана Бердыева.

Всего в списке значатся 33 футболиста российских клубов. Среди них — нападающий Дмитрий Полоз, полузащитники Тимофей Калачев и Александр Ерохин, а также защитник Сесар Навас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколькими игроками «Ростова» интересуются иностранные клубы. Так, иранский нападающий Азмун привлек внимание португальской «Бенфики», а ранее английского «Ливерпуля», голландских «Аякса» и ПСВ. Также сообщалось о том, что голкипера Сослана Джанаева хотят приобрести питерский «Зенит» и футбольные клубы из Нидерландов. В сферах интересов иностранцев также был защитник Денис Терентьев.

Напомним, что 2016 год для футболистов «Ростова» завершился более чем успешно. Желто-синие завершили первый круг РФПЛ на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков. Но самый главный результат — попадание в плей-офф Лиги Европы. Первый матч в рамках 1/16 турнира желто-синие проведут на ростовском стадионе «Олимп-2» 16 февраля. Соперником станет «Спарта» из Праги. Ответный поединок пройдет на выезде 23 февраля.