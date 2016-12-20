Вашингтон, 20 декабря, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Американские астрономы, наблюдавшие за молодой звездой RIK-210 в рамках расширенной миссии К2 космического телескопа НАСА «Кеплер», обнаружили периодическое падение яркости светила, которое пока не нашло объяснения. Об исследовании сообщает портал предварительных научных публикаций arxiv.org.

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Звезда RIK-210 возрастом от 5 до 10 млн лет находится на расстоянии 472 световых лет от Солнца в звездной ассоциации Верхней Скорпиона. Она примерно вдвое легче Солнца и имеет радиус около 1,24 солнечного.

Коллектив ученых из Калифорнийского технологического института под руководством Тревора Давида, наблюдавший за звездой, выявил кратковременные снижения ее яркости. Они происходят каждые 5,67 суток, что совпадает с периодом вращения звезды. При этом, по мнению ученых, перепады в яркости не могут быть вызваны тем, что мимо звезды проходит ее компаньон или коричневый карлик.

Самой правдоподобной версией исследователи считают затмение светила магнитосферным облаком плазмы. При этом скорость изменения его пропускающей способности в сравнении со светом звезды гораздо выше, чем скорость, с которой звезда вращается вокруг своей оси.