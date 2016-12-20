Бишкек, 20 декабря, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю России не разрешили завезти в Новосибирскую область 41,8 тонны подкарантинной сельскохозяйственной продукции из Киргизии. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщила пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

jackmac34 Хурма

Причиной, по которой 21,8 тонны сухофруктов и орехов, а также 20 тонн свежей хурмы попали под запрет, стало отсутствие документов, подтверждающих безопасность ввозимых товаров.

«При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что партии вышеуказанной продукции высокого фитосанитарного риска перевозились с недействительными фитосанитарными сертификатами. В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства грузы возвращены отправителям в Киргизию», — уточнили в российском ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что это уже не первый случай, когда Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю запрещает ввозить на территорию России сельхозпродукцию как из входящих в ЕАЭС стран — Киргизии и Казахстана, так и из других республик Средней Азии. Так, в октябре 2016 года в Новосибирскую область не были допущены свыше 70 тонн подкарантинных казахстанских, киргизских и узбекских овощей, фруктов, специй и орехов. В ноябре 2016 года все то же Новосибирское представительство Россельхознадзора отправило обратно в Киргизию и Казахстан 23 тонны продуктов.