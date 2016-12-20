Таллин, 20 декабря, 2016, 11:38 — ИА Регнум. По решению Европейского совета Эстония обязана принять до 2018 года 517 беженцев региона Средиземного моря в рамках обязательных квот среди стран-членов ЕС, однако пока эстонская квота выполнена на 15%. Об этом ИА REGNUM сегодня, 20 декабря, сообщили в Госконтроле Эстонии со ссылкой на собственные данные.

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По итогам 2016 года в Эстонию прибыли 66 лиц из лагерей для беженцев в Греции и 11 человек из лагерей для беженцев в Турции. Всего 77 человек. До сих пор из лагерей беженцев в Италии в Эстонию не был направлен ни один человек.

Таким образом, отметили в Госконтроле, в течение 2017 года Эстония обязана будет принять оставшуюся часть беженцев — 440 человек. Всего же из лагерей беженцев в Греции и Италии Эстония примет до 2018 года 329 человек, из Турции — 20 человек. К ним добавятся 168 человек из временных центров для перемещенных лиц со всего Евросоюза.

Напомним, Брюссель оплачивает размещение и социализацию беженцев Средиземноморья, принятых странами-членами ЕС по обязательной квоте. Многие эстоноземельцы недовольны, что беженцы получат поддержку в размере 1500 евро, которой не видят местные. Власти отвечают, что деньги приходят из Брюсселя и претензии неуместны. Министерство социальных дел Эстонии заключило с предприятием Hoolekandeteenuste AS договор, согласно которому оплатит оборудование арендованных беженцам квартир в размере до 1500 евро на человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конституционная комиссия парламента Эстонии с минимальным преимуществом в один голос отклонила два предложения оппозиционных партий о проведении общенациональных референдумов на тему приема беженцев Средиземноморья по квоте Европейского союза. Главным аргументом в отказе послужило то, что ранее парламент уже утвердил максимально возможную квоту в 550 беженцев, выделенную ЕС Эстонии.