Волгоград, 20 декабря, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Структуру парламента Волгограда в следующем году ждёт очередная оптимизация. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы 20 декабря, численность сотрудников представительного орган власти сократится на четверть. Также с 1 января для народных избранников будут уменьшены компенсационные выплаты. Соответствующие проекты решений, подготовленные главой Волгограда, будут вынесены на ближайшее заседание городской думы.

Pixabay.com Урезание

Коснется оптимизация расходов и помощников депутатов. Как пояснил глава Волгограда Андрей Косолапов, сокращение расходов и численности аппарата органов местного самоуправления являются «жесткой, но необходимой мерой».

В прошлом году оптимизация позволила сократить расходы на аппарат управления с 320 до 120 млн рублей. А за два года штат аппарата Волгоградской городской думы уменьшился почти на 50 человек.

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Новогодние сокращения: В Волгограде на чиновниках сэкономят 220 млн рублей

Напомним, в ноябре городская дума приняла решение, предусматривающее существенное снижение окладов муниципальных служащих. Так, с 1 января 2017 года будут сокращены не только размеры должностных окладов муниципальных чиновников, но и снизится надбавка за выслугу лет и за классный чин. Изменения в оплате коснутся всех категорий должностей муниципальных служащих Волгограда, а также технических работников органов местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, в следующем году Волгограду пока не удаться выйти на бездефицитный бюджет. Доходы городской казны в первом чтении утверждены на уровне 15,4 млрд рублей (это более чем на 20% меньше, чем в текущем году), расходы определены в размере 15,6 млрд рублей.

С 2017 года в целях оптимизации расходов бюджета в администрации Волгограда траты на содержание чиновников будут сокращены на 222 млн рублей. Всего же за последние два года число муниципальных чиновников Волгограда сократилось на 195 штатных единиц.