Вашингтон, 20 декабря, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал трагедию в Берлине, где грузовик врезался в посетителей рождественской ярмарки, призвав «стереть с лица земли» террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

В распространенном штабом Трампа заявлении говорится, что на улице Берлина в результате террористической атаки погибли «невинные мирные жители» в тот момент, когда они готовились к рождественским праздникам. «ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) и прочие исламские террористы, совершая свой мировой джихад, постоянно убивают христиан там, где они живут и молятся», — говорится в сообщении.

Сами террористы, а также их региональные и глобальные сети должны быть стерты с лица земли, и этой задачей США будут заниматься «вместе со всеми нашими партнерами, любящими свободу». В своем Twitter Трамп связал трагедию в Берлине с убийством посла РФ в Турции, заявив, что ситуация ухудшается и «цивилизованный мир должен начать мыслить иначе».

Как передавало ИА REGNUM, вечером 19 декабря в Берлине в результате наезда грузового автомобиля Scania на толпу людей на рождественской ярмарке погибли по меньшей мере девять человек, ещё около 50 человек пострадали. Правоохранительные органы считают произошедшее террористическим актом.

В тот же день в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей. Во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» его застрелил человек, выкрикнувший: «Мы умираем в Алеппо, вы умираете здесь».

Убийца успел несколько раз выстрелить в Карлова и смертельно ранил его. Сам был тут же убит турецкими силовиками. Дипломат скончался в больнице. Убийство российского посла осудил ряд стран, в том числе и США.