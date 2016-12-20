Краснодар, 20 декабря, 2016, 10:41 — ИА Регнум. В Краснодаре прошедшей ночью на улицы города вышло 45 комбинированных дорожных машин для борьбы с гололедом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 20 декабря, главные артерии города не только очищали от наледи и снега, но и посыпали проезжую часть песчано-соляной смесью.

Disclosurenewsonline.com Гололед

Утром уборка снега продолжилась с тротуаров и на внутридворовых территориях, площадях, в скверах, остановках общественного транспорта.

Как отметил накануне на аппаратном совещании по вопросам качества обработки улиц и тротуаров от гололеда градоначальник Евгений Первышов, серьезных замечаний по уборке магистральных улиц и путепроводов нет. Но серьезные нарекания по качеству уборки снега и льда на тротуарах и на внутридворовых территориях многоквартирных домов поступают от горожан.

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В последние дни увеличилось и число жертв гололеда. В среднем в травмпункты ежедневно стали обращаться на 20−30 человек больше, чем до этого. По мнению мэра города, эта ситуация — следствие недоработки коммунальщиков. Теперь ежедневно городское управление здравоохранения будет отслеживать, в чьей зоне ответственности находится территория, где из-за снега или гололеда получена травма.

«Я так понимаю, что той пачки соли, которую я припас, не хватит, предстоит ещё мешок покупать и каждому раздавать», — сказал градоначальник, вручив первую пачку соли в качестве «награды» за работу по расчистке улиц и дворов МКУ «Горжилхоз», которое курирует работу управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

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Напомним, на прошлой неделе глава города сообщил, что что будет передавать пачку соли как «преходящий приз» службе, которая неудовлетворительно сработала в плане уборки дорог, дворов и тротуаров от снега и льда.

Также на совещании управляющим компаниям было рекомендовано начинать обработку внутридворовых территорий раньше — в 5−6 часов утра, а не 8−9, когда горожане уже идут на работу.

По информации краевого гидрометеоцентра, в течение дня 20 декабря в Краснодаре прогнозируются временами осадки при слабом ветре. Воздух днем прогреется до +2, а к вечеру произойдёт понижение температуры.