Вашингтон, 20 декабря, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Бывший руководитель НАСА Джон Морзе выступил инициатором сбора средств на создание сверхмощного телескопа, который будет способен обнаружить ближайшие подобные Земле экзопланеты и сфотографировать их. Первый этап проекта, получивший название Blue Planet, требует затрат в $1 млн, сообщает «Экономика сегодня».

Phys.org Планеты

К настоящему моменту на краундфандинговой платформе Кickstarter.com собрано около $206 тыс. Предполагается, что собранные средства позволят начать строительство первого частного орбитального телескопа. Аппарат будет оснащен высокочувствительными камерами, которые смогут получить изображения планетных систем, находящихся в окрестностях Солнца. В первую очередь ученых интересуют планеты, похожие на Землю, которые могут быть в системах таких звезд, как Альфа Центавра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года было официально объявлено об открытии ближайшей к Земле экзопланеты — Проксимы b, вращающейся вокруг звезды Проксима Центавра. Ряд ученых считают, что по своим свойствам и размерам планета похожа на Землю, в частности, на ней могут находиться запасы воды.