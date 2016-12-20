Вашингтон, 20 декабря, 2016, 09:20 — ИА Регнум. В США закончилось голосование Коллегии выборщиков, подтвердившее победу избранного президента страны Дональда Трампа — за него отдали свои голоса 304 выборщика при минимуме для победы в 270 голосов, сообщает ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Его соперница — кандидат от Демократической партии, получила 232 голоса выборщиков. При этом в ходе голосования выборщиков был установлен рекорд — впервые с 1836 года семь выборщиков проголосовали не так, как выдвинувший их штат.

Пять выборщиков не отдали победу Клинтон в тех штатах, где она выигрывала, и еще два — проголосовали против Трампа. Правила нарушили четыре выборщика от Вашингтона, два — от Техаса и один — от штата Гавайи. Санкции за отказ голосовать по воле избирателей штата предусмотрены только на Гавайях, в Вашингтоне и Техасе выборщикам за это ничего не грозит.

Накануне голосования противники Трампа призывали выборщиков отказаться от голосования в его пользу в тех штатах, где он одержал победу. Комментируя голосование, Трамп заявил, что оно стало «исторической убедительной победой демократии».

Всего с момента, когда Коллегия выборщиков начала работать, лишь 157 человек изменили свой голос. Еще три раза выборщики воздержались от голосования вообще. Их волеизъявление никогда не влияло на итоговые результаты голосования на выборах президента США.