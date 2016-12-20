Москва, 20 декабря, 2016, 08:08 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, прибывшим в Москву для участия в трехсторонней министерской встрече Россия-Иран-Турция. Об этом сообщается во вторник, 20 декабря, на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«В развитие прошедшего 19 декабря телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в тот же день состоялась беседа по телефону между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Чавушоглу выразил глубокие соболезнования народу России в связи с трагической гибелью посла РФ в Турции Андрея Карлова.

«Министры подтвердили намерение прилагать еще больше усилий для эффективного противодействия террористической угрозе, исключить возможность успеха провокаций, откуда бы они ни исходили», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 г. на открытии фотовыставки в Анкаре. Выстрелив в посла несколько раз, неизвестный мужчина выкрикнул: «Мы умираем в Алеппо, вы умираете здесь».

Злоумышленник был убит турецкими правоохранителями. Российский дипломат, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице.

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