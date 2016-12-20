Москва, 20 декабря, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сообщения об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова, заявил, что организаторы этого преступления стремились подорвать процесс нормализации отношений между Москвой и Анкарой, не допустив эффективной борьбы с терроризмом в Сирии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров назвал случившееся страшной трагедией. Он высказал благодарность всем соотечественникам, которые принесли цветы, передали соболезнования через интернет и по телефону.

Министр сообщил, что президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава Турции выразил соболезнования.

«Они договорились о том, что расследование этого зверского преступления будет совместным», — сказал Лавров.

По словам министра, оперативно-следственная группа вылетит из России в Турцию 20 декабря. Эксперты совместно с турецкими коллегами будут выяснять детали произошедшего.

«Главное — это понять, кто стоит за этим преступлением», — сказал Лавров.

Лавров подчеркнул, что, по словам Путина, «основная цель тех, кто задумал это варварское деяние — подорвать процесс нормализации отношений между Россией и Турцией во многом для того, чтобы не допустить эффективной борьбы с терроризмом в Сирии». «Эта цель с негодными средствами. Она не пройдет», — сказал он.

Лавров уточнил, что 20 декабря состоится встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана: глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу уже в Москве. Встреча нацелена на выработку действий по недопущению реализации задуманного организаторами расправы над послом.

Лавров также высказал благодарность тем коллегам, которые передали свои соболезнования в связи с гибелью Карлова. Он упомянул Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини, главу МИД Швейцарии Дидье Буркхальтера, министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея и представителей ООН.

«Это только те, кого я сейчас могу вспомнить, но соболезнований гораздо больше. Еще раз выражаю огромную благодарность всем россиянам. Мы чувствуем вашу солидарность», — сказал Лавров.

Напомним, российский дипломат Андрей Карлов был застрелен 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре, предположительно, бывшим сотрудником турецкого полицейского спецназа. Выстрелив в посла несколько раз, нападавший выкрикнул: «Мы умираем в Алеппо, вы умираете здесь».

Нападавший был убит турецкими правоохранителями. Андрей Карлов, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице.