Вашингтон, 20 декабря, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Миллиардер Дональд Трамп набрал более 300 голосов выборщиков, которые необходимы для победы во втором этапе президентской гонки в США. Об этом сообщает ВВС.

Rdwolff.com Дональд Трамп

За представителя Республиканской партии отдали свой голос 304 члена коллегии, за экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон — 227.

«Более 270 членов коллегии проголосовали за Трампа — это необходимый минимум для победы на выборах», — говорится в сообщении.

Официально итоги голосования коллегии из 538 выборщиков будут объявлены 6 января 2017 г. на совместной сессии палат Конгресса.

Отметим, что первым миллиардера с победой поздравил будущий вице-президент США Майк Пенс. Политик написал на своей странице в соцсети Twitter, что теперь Трамп — официально избранный глава Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп по итогам голосования 8 ноября выиграл президентские выборы в США. Миллиардер набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы.

Представитель Демократической партии Хиллари Клинтон позже поздравила Трампа с победой на выборах, в телефонном разговоре она официально признала свое поражение.