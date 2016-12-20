Каилуа-Кона, США, 20 декабря, 2016, 05:56 — ИА Регнум. Уходящий президент США Барак Обама сегодня пять часов провел за игрой в гольф в Mid Pacific Country Club в Оаху со своими друзьями Бобби Титкомбом, Грегом Орме и Джо Паулсеном, а потом вернулся в свою резиденцию в Каилуа, передает Associated Press 20 декабря.

Whitehouse.gov Барак Обама

Журналисты агентства подробно освещают, как 44-й американский президент проводит свой двухнедельный отпуск, который начался 19 декабря.

Президент завтракает. Президент ходит в тренажерный зал. Президент обедает. Президент фотографируется с поклонниками. Президент счастлив.

Как сообщало ИА REGNUM, Барак Обама еще 22 ноября, возвращаясь из своего последнего иностранного турне рассказал журналистам, как он устал и хочет уйти в отпуск. Однако планировалось, что отпуск начнется в конце января, когда пост главы государства займет Дональд Трамп. По всей видимости, терпения Обамы «доработать» без отпуска до конца срока все-таки не хватило.

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Тем временем новый президент США Дональд Трамп, ставший лидером общенационального голосования 8 ноября, сегодня официально избран коллегией выборщиков — голосование второго тура закончилось с убедительной победой в 304 голоса против 227 у его соперницы, кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Инаугурация нового президента состоится 20 января.