Берлин, 20 декабря, 2016, 02:09 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за события в Берлине, где грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на иракские источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Аналогичную информацию приводит также The New York Post со ссылкой на сообщения в аккаунтах джихадистов в Twitter.

Тем временем, в министерстве внутренних дел ФРГ заявили, что на данный момент не видят чётких свидетельств, которые указывали бы на то, что произошедшее было террористическим актом. Отмечается, что грузовик объъехал несколько палаток с людьми до того, как совершил наезд на одну из них.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 19 декабря в Берлине в результате наезда грузового автомобиля Scania на толпу людей на рождественской ярмарке погибли по меньшей мере девять человек, ещё около 50 человек пострадали.

Предполагаемый водитель грузовика, имеющего польские номерные знаки, был задержан спустя некоторое время. Также в автомобиле находился один пассажир, он был обнаружен мёртвым.

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