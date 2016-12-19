Гаррисберг, США, 20 декабря, 2016, 00:46 — ИА Регнум. Турецкий проповедник Фетхулла Гюлен, которого власти Турции называют в качестве одного из подозреваемых в организации покушения на российского посла Андрея Карлова в Анкаре, отрицает свою причастность к преступлению, передает Reuters 20 декабря.

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«Господин Гюлен категорически осуждает этот гнусный акт», — заявил журналистам представитель проповедника Альп Асландоган.

По его словам, обвинения, прозвучавшие в отношении Гюлена в ряде СМИ Турции, являются «смехотворными», убийца посла не направлялся Гюленом и не принадлежал к организации Гюлена.

Проповедник Фетхулла Гюлен, проживающий с 1999 года в Пенсильвании, называется властями Турции в качестве основного организатора попытки государственного переворота 15−16 июля, генеральная прокуратура Турции много месяцев требует от США передачи Гюлена турецкому правосудию, пока безуспешно.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре убийца застрелил российского посла Андрея Карлова. Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже связались по телефону, чтобы обсудить вопиющее покушение, сформирована совместная российско-турецкая комиссия по расследованию убийства.