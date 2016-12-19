Берлин, 20 декабря, 2016, 00:25 — ИА Регнум. Полиция задержала предполагаемого водителя грузовика, въехавшего в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, передаёт Bild.

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Сообщается, что всего в автомобиле находились два человека. Пассажир был найден мёртвым в салоне грузовика. Установлено, что грузовик имеет польские номерные знаки, относящиеся к городу Гданьску. Не исключается, что водитель может быть из Восточной Европы.

Берлинская полиция в Twitter призвала жителей города не выходить на улицу, а также не распространять непроверенных сведений о случившемся. «Пожалуйста, помогите нам. оставайтесь дома, не распространяйте ложные сообщения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 19 декабря в Берлине в результате наезда грузового автомобиля Scania на толпу людей на рождественской ярмарке погибли по меньшей мере девять человек, ещё около 50 человек пострадали.

Правоохранительные органы считают произошедшее террористическим актом.