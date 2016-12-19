Москва, 19 декабря, 2016, 23:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал убийство российского посла в Турции Андрея Карлова провокацией, направленной против нормализации турецко-российских отношений и развития мирного процесса в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин выразил искренние соболезнования родным и близким Андрея Карлова, погибшего при исполнении служебного долга. Российский дипломат будет представлен к государственной награде посмертно.

Президент России подчеркнул, что единственным вариантом ответа на этот теракт должно быть усиление борьбы с терроризмом. Кроме того, глава российского государства заявил о необходимости усиления мер безопасности в отношении дипломатических представительств Турции в России и выразил намерение получить гарантии от турецкого государства относительно неприкосновенности российских дипломатических учреждений.

Напомним, российский посол в Турции Андрей Карлов был убит на открытии фотовыставки в Анкаре. Убийца, по некоторым данным ранее служивший в полиции, был застрелен в ходе спецоперации по его нейтрализации. В МИД России произошедшее квалифицировали как теракт. Вопрос об убийстве посла будет поставлен перед Совбезом ООН.