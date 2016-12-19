Керри: США готовы помочь в расследовании убийства посла России в Турции
Вашингтон, 19 декабря, 2016, 22:45 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри заявил о готовности помочь Турции и России в деле расследования убийства российского посла Андрея Карлова, сообщает RT.
Kremlin.ru
Джон Керри
«США осуждают сегодняшнее убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова», — сообщается в официальном заявлении от имени госсекретаря США Джона Керри.
Напомним, 19 декабря в Анкаре вооружённый пистолетом мужчина несколько раз выстрелил в спину посла России Андрея Карлова на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами турок».
От полученных ранений Андрей Карлов скончался.
По факту этого преступления Следственным Комитетом России возбуждено уголовное дело.