Вашингтон, 19 декабря, 2016, 22:45 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри заявил о готовности помочь Турции и России в деле расследования убийства российского посла Андрея Карлова, сообщает RT.

Kremlin.ru Джон Керри

«США осуждают сегодняшнее убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова», — сообщается в официальном заявлении от имени госсекретаря США Джона Керри.

Напомним, 19 декабря в Анкаре вооружённый пистолетом мужчина несколько раз выстрелил в спину посла России Андрея Карлова на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами турок».

От полученных ранений Андрей Карлов скончался.

По факту этого преступления Следственным Комитетом России возбуждено уголовное дело.