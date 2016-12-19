Вашингтон, 19 декабря, 2016, 22:37 — ИА Регнум. Российско-турецкие отношения вряд ли сильно испортятся после убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Так считают аналитики частного разведывательно-аналитического центра Stratfor.

ИА REGNUM Россия и Турция

Напомним, посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре сегодня, 19 декабря. Посол открывал фотовыставку «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. Убийца российского посла — бывший турецкий спецназовец 1994 года рождения. После стрельбы в посла он выкрикивал экстремистские лозунги, а также: «Мы умираем в Алеппо, вы умираете здесь».

По мнению аналитиков Stratfor, убийца посла Карлова — «один из рассерженных граждан Турции, расстроенный недавним поражением повстанцев в сирийском городе Алеппо». Возможно, он принадлежал к одной из джихадистских группировок, и совершил возмездие за действие российских войск в Сирии. Аналитики Stratfor не исключают, что убийца, ранее служивший в полицейским спецназе Турции, является сторонником Фетуллаха Гюлена.

Убийство посла Карлова совершено в очень напряженное время. Россия и Турция только недавно восстановили добрососедстве отношения после разрыва, связанного с уничтожением российского фронтового бомбардировщика Су-24 турецкими ВВС в небе над Сирией и гибели российского летчика Олега Пешкова.

Аналитики Stratfor считают, что такое резонансное убийство российского посла в Анкаре в некоторой степени обострит российско-турецкие отношения, но до нового разрыва дело не дойдет.

Среди причин, по которым нового разрыва российско-турецких отношений не будет, Stratfor указывает тот факт, что Москве крайне нужен обмен разведывательными данными с Анкарой по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Турецкой стороне, в свою очередь, необходимо сотрудничество с Россией, так как турецкие войска находятся на сирийской территории и любой разрыв с Москвой подвергает их большому риску. Не на последнем месте и совместные экономические проекты — в Анкаре слишком хорошо почувствовали экономическое давление Москвы после инцидента с Су-24.

По мнению Stratfor, и Москва и Анкара крайне заинтересованы в поддержании рабочих отношений. В Москве на 20 декабря запланирована встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии. Российские власти подтвердили, что встреча состоится в любом случае.

Stratfor подчеркивает, что давление на Россию из-за её успехов в Сирии нарастает. В ряде стран, в том числе и в Турции, перед российскими дипломатическими представительствами проводились акции протеста из-за ситуации в Алеппо. Эти акции носили в основном мирный характер. Убийство российского посла в Анкаре можно рассматривать как аберрацию таких акций в насильственную плоскость.

Также отмечается, что с 1 августа этого года террористическая группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвала к атакам в России. В этой связи российские службы безопасности предотвратили ряд терактов за последние месяцы.

Stratfor считает, что убийство посла Карлова, мирные протесты против действий России в Сирии и подготовка терактов в российских городах не связаны друг с другом напрямую, но вполне демонстрируют тенденцию возрастания угрозы России и её гражданам. При этом российские власти не станут сворачивать свою антитеррористическую операцию в Сирии, уверены аналитики Stratfor.