Москва, 19 декабря, 2016, 20:13 — ИА Регнум. Законопроект о самообложении платежами жителей муниципального образования внесли в Госдуму депутаты во главе с Александром Сидякиным («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Цитата из к/ф «Председатель». реж. Алексей Салтыков. 1964. СССР Михаил Ульянов в роли Егора Трубникова

Предлагается наделить территориальное общественное самоуправление правом также осуществлять собственные инициативы по вопросам местного значения, в том числе принимать решения по вопросам введения и использования средств самообложения.

Решение вопросов введения и использования этих средств предлагается осуществлять на собрании граждан, осуществляющем территориальное общественное самоуправление.

«В крупных городских образованиях существуют территории, — например поселок городского типа Юдино городского округа Казань, — которые готовы дополнительно собирать средств на строительство дороги, детского сада, однако для этого, по действующему федеральному законодательству, им необходимо инициировать и провести референдум в масштабах всей городской агломерации, что представляется дорогостоящим и практически неосуществимым», — указали авторы.

Отметим, что под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30% от общего числа жителей муниципального образования и для которых размер платежей может быть уменьшен.