Анкара, 19 декабря, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов, на которого сегодня, 19 декабря, было совершено вооруженное нападение в Анкаре, скончался в госпитале от полученных ранений. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источник.

Tourprom.ru Андрей Карлов

Напомним, неизвестный вооруженный мужчина ворвался в Центр современного искусства в Анкаре, где проходила российская фотовыставка. Посол Карлов произносил речь на открытии фотовыставки, когда нападавший выстрелил ему в спину.

Турецкие правоохранители не сообщают, удалось ли задержать нападавшего. СМИ сообщали, что в Центре современного искусства в Анкаре идет перестрелка.