Вильнюс, 19 декабря, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 19 декабря, обсудила вместе с юристами, представителями муниципальных учреждений, собственниками СМИ и журналистами поправки к Гражданскому кодексу, против которых резко выступило литовское журналистское сообщество, сообщили ИА REGNUM в канцелярии президента Литвы.

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Во встрече принимали участие процессор Вильнюсского университета, известный в Литве эксперт в области гражданского права Валентинас Микеленас, адвокат Людвика Мяшкаускайте, представитель литовского правительства в Европейском суде по правам человека Каролина Бубните, инспектор по журналистской этике Гражина Раманаускайте-Тюменевене, председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс, президент Ассоциации интернет-СМИ Айсте Жилинскене, заместитель директора новостного агентства BNS Вайдотас Бенюшис, инициировавший обращение журналистов к президенту в связи с тем, что поправки наносят вред свободе слова.

К президенту с просьбой наложить вето на поправки обратились почти 100 журналистов и редакторов, Союз журналистов, Комиссия по этике информирования общества, группа членов Сейма. Свое мнение по поводу того, что закон наносит вред обществу и вызывает угрозу для свободы слова, выразили Союз журналистов, инспектор по журналистской этике. Президент выслушала аргументы экспертов, касающиеся влияния поправок на информирование общества, свободу СМИ и международную репутацию Литвы. По мнению юристов, эти поправки излишние, потому ныне действующие законы гарантируют всем все возможности защищаться от издевательств, лжи, оскорблений, клеветы или необоснованного преследования.

В литовском праве утверждена административная ответственность и гражданский порядок защиты чести и достоинства, а за клевету предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому принятые поправки непропорциональны, открывают путь правовому преследованию человека за критичное, но в другой форме выраженное мнение. Эти изменения наносят вред имиджу государства и не соответствуют принятым Литвой международным обязательствам — Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод и расходятся с принципами свободы слова, утвержденными судами Литвы и Европейским судом по правам человека.

Гарантировать защиту СМИ, укреплять свободу слова и предоставить путь цензуре призывают и все международные организации — ООН, Европейский Совет, Организация по экономическому сотрудничеству и развитию. Конституция гарантирует и защищает интерес общества быть всегда информированным и предусматривает для граждан право свободно критиковать учреждения власти или должностных лиц, не боясь преследования. Журналисты отмечают, что информирование общества — общественный интерес, поэтому после вступления в силу таких поправок, по сути, были бы созданы условия для цензуры, ограничивались бы возможности журналистов информировать общество, особенно когда речь идет о случаях политической коррупции. Также журналистам за критику и выражение мнения грозили бы судебные разбирательства, это могло бы привести к закрытию деятельности более мелких СМИ.

Представитель правительства при Европейском суде по правам человека отмечает, что в практике этого суда не раз выяснялось, что рамки критики в отношении публичных лиц более широкие чем в отношении частных лиц. Верховный суд Литвы также констатировал, что бесцеремонная защита чести и достоинства лица может привести к введению цензуры и нарушить право общества на осведомленность. Президент Литвы пообещала наложить на закон вето.