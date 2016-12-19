Москва, 19 декабря, 2016, 19:45 — ИА Регнум. На автомобильных порталах русского сегмента сети интерент набирают популярность номера — магниты. Оставляя свои автомобили на платных парковках, автовладельцы стали завешивать государственные номера сувенирными номерами, которые крепятся на магнитах. Магнитный номер почти не отличается от настоящего и не привлекает внимание инспекторов ЦООД, сообщает 19 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Как отмечают в комментариях пользователи автомобильных форумов, инспектор проверяющий наличие наклеенных бумажек, скрывающих номер, а также протирающий нечитаемые регистрационные знаки и выписывающий штраф, попросту не замечает подделки и проходит мимо.

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В свою очередь продавцы магнитных девайсов уверяют потенциальных потребителей в том, что использование сувенирных номеров в настоящий момент не противоречит существующим законам, если они не используются при движении, а на самих изделиях есть надпись «сувенир». Кроме того, особо щепетильным автолюбителям, которые переживают о том, что вместо них штрафы могут быть выписаны другим автовладельцам, объясняют, что производители магнитных номеров не используют реальные номерные знаки.

Также стоит отметить и такую деталь, как стоимость. В виду того, что цена комплекта из двух номеров обходится владельцам меньше, чем плата за несколько часов парковки, магнитные девайсы набирают популярность стремительными темпами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со 2 декабря 2016 года в Москве значительно увеличилась плата за парковку, а также значительно расширился список улиц, на которых с 26 декабря стоянка автотранспорта станет платной.

Подробности читайте здесь: Парковка в центре Москвы подорожает с 2 декабря

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