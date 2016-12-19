Москва, 19 декабря, 2016, 15:48 — ИА Регнум. В новом 2017 году необходимо осуществлять дальнейшие шаги для структурных изменений в экономике и обеспечить выполнение майских указов. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства по итогам уходящего года, передают «Вести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

"Предпринять необходимые дальнейшие шаги для структурных изменений в экономике и, безусловно, сделать все для того, чтобы обеспечить выполнение майских указов, прежде всего, конечно, в социальной сфере», — сказал Путин.

Президент отметил, что спад экономики продолжается, но по сравнению с предыдущим годом — это «день и ночь». По его прогнозам, не исключено, что удастся выйти на экономический рост.

«Важно только, чтобы этот рост был поступательным и увеличивался из года в год», — сказал он.

Напомним, «майские указы» — это 11 указов, подписанных Путиным 7 мая 2012 года в день вступления в должность президента России. В них содержится 218 поручений правительству для выполнения в течение 2012—2020 гг.

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