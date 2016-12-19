Москва, 19 декабря, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Главным вопросом для властей страны должны быть защита наименее защищенных слоев граждан, пенсионная система с этой задачей справляется плохо. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря первый вице президент Опоры России Павел Сигал, комментируя намерения ПФР исключить из пенсионной системы неплательщиков налогов.

Метсю Габриэль. Старушка с книгой (фрагмент)

«Новая мера скорее призвана активизировать процесс выхода из тени, то есть обратить внимание граждан на вопрос важности уплаты всех необходимых налогов и сборов, и какое-то влияние она может иметь только на наименее обеспеченные и наименее образованные слои населения — то есть на людей, которые, с одной стороны, не могут оценить, насколько низким будет уровень выплат, а с другой стороны, не рассматривают никаких альтернативных вариантов накоплений на старость», — отметил он.

У пенсионной системы России огромное количество проблем, и одна из главных — это недоверие к ней, подчеркивает эксперт. «Образованные люди с высоким уровнем дохода в принципе не воспринимают обязательные пенсионные накопления, поскольку заморозка накопительной части пенсии и другие нововведения иллюстрируют то, что за счет накоплений просто латают дыры в бюджете», — поясняет он. «К сожалению, до тех пор, пока система не стабилизируется, доверие граждан вряд ли восстановится, а главным вопросом для властей должна быть защита наименее защищенных слоев граждан», — сказал эксперт, подчеркнув, что именно с этой задачей пенсионная система сегодня в России не справляется.

С 2017 года будет запущен проект, нацеленный на исключение из пенсионной системы граждан, не платящих налоги и взносы, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия 24». Дроздов отметил, что фонд будет заниматься этим вопросом совместно с другими ведомствами, а также с региональными властями. «Будем думать и над другими механизмами, которые позволят гражданам принять правильное решение», — отметил он.

Ранее стало известно, что в случае достижения компромисса между финансовым и социальным блоком правительства законопроект о новой пенсионной реформе, предусматривающий переход к добровольным пенсионным отчислениям, может быть внесен в Госдуму уже осенью 2017 года.