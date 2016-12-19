Москва, 19 декабря, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что главе государства доложили о трагедии в Иркутске, где в результате употребления суррогатного косметического средства «Боярышник» отравились более сорока человек.

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По его словам, «этот пласт проблем» хорошо известен. «Президенту о нём докладывалось. Это требует самого-самого пристального внимания и принятия мер», — сказал Песков.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие мужчины и женщины в возрасте 35−50 лет поступали в медучреждения в течение субботы и воскресенья. В настоящее время сообщается о 33 погибших.

По предварительным данным все они употребляли парфюмерное косметическое средство «Боярышник», на этикетке которого было размещено предупреждение о запрещении внутреннего применения. Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол.