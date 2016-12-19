Москва, 19 декабря, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В условиях эмиссии и обращения облигаций федерального займа (ОФЗ) внесены изменения: разрешена эмиссия федеральных облигаций не только в российских рублях, но и в национальных валютах для государств БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил на заседании правительства сегодня, 19 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Здесь важны два момента. Первый — мы разрешаем эмиссию федеральных облигаций не только в российских рублях, но и в национальных валютах близких для нас государств, то есть государств БРИКС, ШОС», — уточнил Медведев. Медведев пояснил, что это — хороший источник альтернативных заёмных средств для российских компаний.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Минфин собирается оставить за собой право выпуска ОФЗ, которые номинированы в юанях (валюта Китая) и валютах других государств БРИКС и ШОС. Об этом говорилось в проекте постановления «О внесении изменений в генеральные условия эмиссии и обращения облигаций федеральных займов».

Страны БРИКС: Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Страны ШОС: Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизии и Узбекистан.