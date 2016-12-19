Ереван, 19 декабря, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани в рамках регионального турне 21 декабря с однодневным официальным визитом посетит Армению, сообщает иранское агентство ИРНА.

President,am Президент Ирана Хасан Рухани и президент Армении Серж Саргсян на инаугурации Рухани в Тегеране. 05.08.2013

«В течение первого этапа своего регионального турне в Армению, президент Рухани проведет совещание со своим армянским коллегой по вопросу укрепления взаимоотношений и сотрудничества, а также углубления отношений с соседними странами и региональными государствами», — говорится в сообщении агентства.

В нем также уточняется, что иранские и армянские официальные лица подпишут ряд меморандумов о взаимопонимании для расширения сотрудничества.

После Армении, президент Рухани совершит визит в Казахстан и Кыргызстан.

Президент Ирана Хасан Рухани со дня своего избрания в 2013 году до сих пор не побывал в Армении, хотя этот визит не раз анонсировался. Для сравнения: в соседнем Азербайджане Рухани только дважды был с официальными визитами.

Как ранее писало ИА REGNUM, с визитом Рухани Армения связывает большие ожидания. В политических кругах в Ереване его даже называют «поворотным» в развитии двусторонних отношений.

«Теперь главное понять, на что именно сейчас две страны будут делать основной акцент в своих отношениях в политике, экономике и географии, какие новые установки начнет реализовывать Иран в Закавказье в ситуации, когда сам находится в окружении с неспокойным Афганистаном и разваливающимся Ираком», — считает шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Иран один из главных экономических партнеров Армении. Несмотря на это, согласно официальным данным, в 2011 году объем армяно-иранской торговли составлял $323 млн, a в 2015 году он сократился до $276 млн. Это составляет примерно 5% от всего внешнего товарооборота Армении. Сокращение было бы большим, если бы не росли объемы обмена электроэнергии на природный газ. С конца нулевых годов, когда был построен газопровод Иран-Армения, Иран предоставляет Армении природный газ в обмен на электроэнергию. Эта бартерная схема оказалась вполне жизнеспособной в условиях жестких санкций, и не дала вконец остановиться армяно-иранскому товарообороту.

Армения и Иран реализуют несколько инфраструктурных проектов, как например, строительство новой ЛЭП Иран-Армения. Новая ЛЭП, по сути, утроит возможности взаимоперетока электроэнергии между Арменией и Ираном. Строительство планируется завершить в августе-сентябре 2017 года, после чего ЛЭП (уже при финансировании европейских финансовых структур) планируется продолжить в Грузию.

Из осуществляемых сделок можно также отметить экспорт иранского газа в Грузию через Армению, а также создание зоны свободной экономической зоны в Мегри.

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Помимо этого, Армения планирует стать главным транзитером иранских товаров к черноморскому побережью, а затем в Европу. Для этого в Армении затеяли масштабную реконструкции автомобильных дорог Армении — проект «Север-Юг». Однако из-за дороговизны проекта (по разным данным строительство дорог от границы Ирана, до Границы с Грузией может обойтись в $2 млрд), а также из-за некомпетентности армянских властей строительство оказалось под угрозой срыва.

Особняком же стоит вопрос строительства железной дороги Иран-Армения, который хоть и касается Ирана, но о его участи в проекте не отмечается. Очевидно, что Иран не заинтересован в этом мифическом проекте, форсируемом Ереваном, в первую очередь нацеленного на включение проекта в китайскую программу восстановления Великого шелкового пути. Очевидно также, что, несмотря на активность Еревана, будущее этого проекта не видят и в Пекине.

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Что касается политической повестки, то ключевым вопросом без сомнения будет нагорно-карабахское урегулирование. Для Армении очень важна сбалансированная политика своего южного соседа как в вопросе Нагорного Карабаха, так и региона в целом.