Тбилиси, 19 декабря, 2016, 13:17 — ИА Регнум. «Россия продолжает приглашать мир в Третью мировую войну, а ее президент — «гуманист» — все более и более явно становится символом садизма», — заявил грузинский эксперт Сосо Цискаришвили в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра» («Палитра недели»).

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По его же оценке, министерства обороны в России практически не существует и оно превратилось в министерство нападения. Эксперт предупреждает власти Грузии, что им следует в такой ситуации быть особенно осторожными.

«В такой ситуации разум нам диктует, что мы не должны наступать на те мины, которые размещены Россией на территории Грузии», — отметил Цискаришвили.

По мнению грузинского эксперта, в связи с последними событиями в Сирии со стороны США уже слышны нелицеприятные заявления в адрес России, которые лишают всяких оснований возможную коалицию между новой администрацией Белого дома и Кремлем и усиливают угрозу Третьей мировой войны.