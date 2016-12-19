Новогодний подарок: В Брянске увеличилась плата за детские сады
Брянск, 19 декабря, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Глава администрации Брянска Александр Макаров подписал постановление, согласно которому с 1 января 2017 года увеличивается плата за детские сады. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, теперь минимальная стоимость будет составлять 40 рублей (ранее было 35 рублей).
Также увеличились и расценки при режиме работы 10,5 часов: за детей до трех лет придется заплатить 52 рубля, за ребенка в возрасте от трех до семи лет — 65 рублей (ранее 58).
Все льготы в документе сохранятся.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, последнее изменение стоимости детских садов в Брянске было в феврале 2015 года. В сентябре 2015 года власти заявили о том, что в городе исчезла очередь в детские сады для детей от трех до семи лет.