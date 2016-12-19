Брянск, 19 декабря, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Глава администрации Брянска Александр Макаров подписал постановление, согласно которому с 1 января 2017 года увеличивается плата за детские сады. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, теперь минимальная стоимость будет составлять 40 рублей (ранее было 35 рублей).

Tyca Новогодний подарок

Также увеличились и расценки при режиме работы 10,5 часов: за детей до трех лет придется заплатить 52 рубля, за ребенка в возрасте от трех до семи лет — 65 рублей (ранее 58).

Все льготы в документе сохранятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последнее изменение стоимости детских садов в Брянске было в феврале 2015 года. В сентябре 2015 года власти заявили о том, что в городе исчезла очередь в детские сады для детей от трех до семи лет.