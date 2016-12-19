Москва, 19 декабря, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Законопроект о том, что рабочие тетради, контурные карты и прочие пособия для самостоятельной работы покупаются родителями, внесло в Госдуму заксобрание Томской области, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

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Предлагается закрепить в федеральном законе положения о том, что обеспечение школьников рабочими тетрадями, контурными картами, иными аналогичными практикумами, осуществляется обучающимися самостоятельно либо их родителями (законными представителями).

Кроме того, предлагается внести уточнение, что подобные учебные издания не включаются в состав библиотечного фонда образовательной организации.

«Оснований полагать, что рабочие тетради являются составной частью учебника, дополняют или заменяют его, не имеется, поэтому к учебному пособию по смыслу действующих нормативных актов их отнести нельзя. Кроме того, учебное пособие должно быть официально утверждено в качестве данного вида издания», — указали авторы инициативы.

Парламентарии обратили внимание на достаточно длительную — с декабря 2012 года неоднозначную практику правоприменения соответствующих норм закона об образовании. «Большинство судов (включая суды в Томской области) возлагают ответственность по обеспечению бесплатно учеников рабочими тетрадями на руководителей образовательных организаций, соответствующие органы управления образованием», — возмущены депутаты.